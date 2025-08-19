Media sanción para la creación del Colegio de Acompañantes Terapéuticos

Legislativa19/08/2025
acompañante terapeutico

Este martes en la Cámara de Diputados de la provincia se dio media sanción a la creación del Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Salta.

La autora del proyecto, Carolina Ceaglio, defendió la iniciativa asegurando que la creación del colegio “hará que los profesionales tengan el respaldo y reconocimiento que se merecen, como así también, las herramientas para seguir trabajando”.

“Ellos nos solo acompañan, levantan y sostienen, sino también devuelven dignidad. Hoy tenemos la oportunidad de devolverles esto” aseguró. 

El diputado por Capital y exministro de Salud, Juan José Esteban, destacó que esto es acompañar a leyes que han sido aprobadas con anterioridad. Agregó, que es un acto de justicia con los trabajadores y se podrá brindar un marco de regulación. También adelantó que se buscará la cracion del Colegio de Bromatólogos. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

