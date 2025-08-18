El 27 de agosto comienza la campaña: En Salta, habrá nueve listas en disputa

El secretario electoral, Juan Pablo Acosta Sabatini, confirmó que se presentaron nueve listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre en Salta.

Ahora el juez federal, Dr. Julio Leonardo Bavio, tiene un plazo de cinco días para controlar el cumplimiento de los requisitos legales y oficializar las candidaturas.

La campaña electoral, según indicó en FM Aries, comenzará formalmente el 27 de agosto, de acuerdo con lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, que define campaña como “cualquier acto tendiente a captar la voluntad del electorado”.

El siguiente hito del cronograma será el 1 de septiembre, cuando se realice la audiencia de boletas únicas de papel. En esa instancia los partidos podrán revisar el diseño cargado en el sistema —con fotos, logos y colores— e impugnar tanto la propia como la de otras agrupaciones, antes de la impresión definitiva.

Según explicó Acosta Sabatini, en Salta la boleta tendrá un tamaño similar a una hoja oficio, dado que no supera las diez listas habilitadas.

Además, la Secretaría Electoral ya puso en marcha acciones de capacitación ciudadana. Se habilitó un simulador de boleta única en el sitio electoral.gob.ar y a través del perfil de Instagram del organismo. También se instalarán stands en ferias provinciales, como la Feria Potencia en Tartagal y en la capital salteña, para que los votantes puedan familiarizarse con el sistema.

Las listas presentadas

Por La Libertad Avanza: Senadores nacionales Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; Diputados Gabriela Flores y Carlos Zapata.

Fuerza Patria: Senadores Juan Manuel Urtubey y Nora Giménez; Diputados Emiliano Estrada, Mercedes Figueroa y Carlos Rodas.

Partido de la Victoria: Senadores Sergio Leavy y Laura Cartuccia; Diputados Marcela Jesús y Guido Giacosa.

Primero los Salteños: Senadora Flavia Royón e Ignacio Jarsún; Diputado Bernardo Biella.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Senadores Claudio del Plá y Daniela Planes; Diputados Andrea Villegas y Carmen Venencia.

Política Obrera: Senadores Julio Quintana y Georgia Romero; Diputados Violeta Gil y Nahuel Riquelme.

Unión Cívica Radical: Senador Natalio Iglesias; Diputada Soledad Farfán.

El Nuevo Más: Senador Marcos Tognolini; Diputado Emilio Fernández.

Renacer: Senador Francisco Solano Martín Rivas Vila y Carina Angela Milano; Diputados Nicolás Ceferino Vedia y Luciana Belén Latorre.