Omar Exeni: “Voy a hacer lo imposible para que este año se trate el proyecto de viviendas para solteros”

El diputado provincial Omar Exeni expresó su indignación tras el rechazo a tratar en bloque su proyecto de ley que propone destinar un 10% de las futuras viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a personas solteras o sin hijos.

Según manifestó a InformateSalta la iniciativa ya había sido aprobada en octubre de 2024, pero fue retirada del orden del día por decisión de sus compañeros de bancada, los diputados Gustavo Dantur y Juan José Esteban, lo que calificó como “una falta de respeto”.

“Estoy muy molesto. Este es un proyecto por el que vengo trabajando hace meses y que representa una necesidad real. Hay muchos jóvenes que priorizan su desarrollo personal y no desean formar una familia, y también adultos que no pudieron tener hijos. Todos merecen la posibilidad de acceder a una vivienda digna”, sostuvo Exeni. El legislador señaló que casi el 40% de los jóvenes no desea tener hijos por cuestiones económicas o de proyecto de vida, y que otro 15% no puede por razones de salud o biológicas.

"Todos merecen la posibilidad de acceder a una vivienda digna"

Exeni también subrayó que la iniciativa no pretende reemplazar los cupos ya existentes para familias con hijos o madres con niños con discapacidad, sino incorporar un porcentaje específico para quienes hoy quedan excluidos del sistema.

“Los derechos son para todos”, afirmó. Además, reveló que el proyecto incluye una cláusula que excluye del acceso a viviendas del IPV a políticos, hijos o familiares directos de funcionarios, buscando reforzar la transparencia. En ese sentido, el diputado presentó un pedido de informe al IPV para conocer cuántos políticos o familiares accedieron a viviendas en los últimos 25 años sin sorteo. “La gente merece respuestas y justicia en el acceso a la vivienda”, concluyó.