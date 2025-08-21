UNSa: Hoy y mañana habrá paro, pero también la semana que viene

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), se informó que esta semana continuaran las jornadas de protestas.

Este jueves 21 y viernes 22, se cumplirán dos jornadas de reclamos con actividades gremiales y sin asistencia a los lugares de trabajo.

No serán los únicos días de protesta, también se convocará al paro la semana que viene. Serán el martes 26 y miércoles 27. Mientras que el 1 y 2 de septiembre también habrá manifestaciones.

“Esta medida se enmarca ante la situación salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes de las Universidades Públicas Nacionales” expresaron desde el gremio docente.