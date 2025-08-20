Escalofriante: El momento exacto en que la barra de Independiente llegó a la tribuna de la U. de Chile

La vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó manchada por los graves disturbios provocados por la parcialidad visitante, que generaron un ambiente de extrema violencia y pusieron en riesgo la seguridad de los hinchas locales.

Los seguidores de la Universidad de Chile, ubicados en la tribuna Sur Alta del estadio Libertadores de América —Ricardo Bochini— protagonizaron una serie de actos vandálicos que comenzaron desde temprano. Según informó la señal DSports, la barra visitante ingresó a un cuarto de limpieza, destruyó baños, arrancó asientos y convirtió estos elementos —junto con botellas y palos de escoba— en proyectiles arrojados constantemente hacia las bandejas inferiores, donde se ubicaban los simpatizantes del Rojo.

La situación fue empeorando durante toda la primera mitad, con incendios en algunos asientos y detonaciones de bombas de estruendo, lo que generó un clima de tensión que obligó a postergar el inicio del segundo tiempo. Tras varios anuncios por altoparlantes solicitando que cesaran los incidentes, la policía debió tomar cartas en el asunto y desalojar a la parcialidad chilena de esa tribuna, anuncio que se transmitió claramente en el estadio.

Sin embargo, la violencia, lejos de disminuir, se exacerbó. Mientras afuera del estadio se oían detonaciones y se producían corridas, una facción disidente de la barra de Independiente, conocida como “El Diablo”, ingresó a la tribuna visitante con la intención de atacar a los pocos hinchas de la Universidad de Chile que permanecían en ese sector.

