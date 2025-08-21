Biella defendió a los jubilados y criticó a los legisladores que acompañaron el veto al aumento

El Dr. Bernardo Biella expresó su repudio contra los legisladores nacionales que votaron a favor del veto que impidió el aumento de las jubilaciones, sosteniendo que esta decisión es un golpe directo a quienes dedicaron su vida al trabajo y que hoy, por derecho, deberían poder disfrutar de una vejez digna.

Con una profunda indignación, Biella se preguntó cómo es posible que los jubilados puedan subsistir con una pensión mínima de poco más de 300 mil pesos. "Muchos me dicen que deben elegir entre comprar remedios o comer, y eso es inaceptable en nuestro país", relató el médico, basándose en las duras realidades que escucha a diario de sus pacientes.

Biella hizo hincapié en que la dirigencia política no puede ignorar la difícil situación de los adultos mayores, por lo que pidió responsabilidad y sensibilidad a quienes tienen la obligación de legislar a favor de los sectores más vulnerables. El médico reafirmó que, junto a la diputada Flavia Royón, siempre defendió y continuará defendiendo los derechos de los jubilados.

En este contexto, Biella recordó la postura de los legisladores salteños. Por un lado, los diputados del espacio del gobernador Sáenz votaron en contra del veto, defendiendo el aumento de los haberes. En contraposición, los legisladores Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata votaron a favor del veto, privando a los jubilados del incremento.