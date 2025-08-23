Los Pumas no pudieron en el debut, ¿Podrán hoy en la revancha ante All Blacks?

Luego de una semana de trabajo para recomponer y revisar lo que fue el partido debut, el seleccionado argentino de rugby volverá a medirse ante Nueva Zelanda.

Será este sábado a las 18.10, por la segunda fecha del Rugby Championship. El árbitro será Nic Berry (Australia), quien tendrá como asistentes a Pierre Brousset (Francia) y Morné Ferreira (Sudáfrica). Se podrá ver por ESPN y por Disney+.

Los Pumas vienen de un flojo debut ante un rival que aprovechó el mal primer tiempo del equipo argentino para marcar puntos e irse al entretiempo con una ventaja más que interesante (31-10). Que resultó clave para bancar el complemento y ganar 41-24.

Como únicos cambios para hoy Contepomi dispuso el ingreso y debut del wing Mateo Carreras (reemplazará a Rodrigo Isgró, autor de un try en el partido jugado en Córdoba) y del tercera línea Juan Martín González (va como ala por Marcos Kremer).

El dato sigue siendo que Argentina nunca le pudo ganar a Nueva Zelanda en nuestro país.

Lideran las posiciones Nueva Zelanda y Australia, con 5 puntos.

Así formarán los equipos:

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Franco Molina y 5. Pedro Rubiolo; 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Nahuel Tetaz Chaparro, 18. Joel Sclavi, 19. Guido Petti, 20. Marcos Kremer, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Santiago Carreras y 23. Justo Piccardo.

Nueva Zelanda: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Fletcher Newell; 4. Scott Barrett (capitán) y 5. Fabian Holland; 6. Tupou Vaa'i, 7. Ardie Savea, 8. Simon Parker; 9. Cortez Ratima y 10. Beauden Barrett; 11. Rieko Ioane, 12. Jordie Barrett, 13. Billy Proctor, 14. Sevu Reece; 15. Will Jordan. Entrenador, Scott Robertson.

Suplentes: 16. Samisoni Taukei'aho, 17. Tamaiti Williams, 18. Pasilio Tosi, 19. Josh Lord, 20. Wallace Sititi, 21. Finlay Christie, 22. Quinn Tupaea y 23. Damian McKenzie.

En Ciudad del Cabo

La segunda fecha del Rugby Championship arranca hoy 12.10 con la revancha entre Sudáfrica y Australia, que se jugará en Ciudad del Cabo.

Dirige James Doleman (Nueva Zelanda) y se podrá ver por ESPN 3 y por Disney+.

Los Springboks, últimos campeones del torneo y del mundo, vienen de perder en el debut ante los Wallabies por 38 a 22, como locales. Resultado que marcó un duro e inesperado golpe.

Así formarán:

Sudáfrica: 1. Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit; 4. RG Snyman y 5. Ruan Nortje; 6. Marco van Staden, 7. Franco Mostert, 8. Jean-Luc du Preez: 9. Grant Williams y 10. Handre Pollard; 11. Cheslin Kolbe, 12. Damian de Allende, 13. Jesse Kriel (capitán), 14. Canan Moodie; 15 Aphelele Fassi. Entrenador, Rassie Erasmus.

Suplentes: 16. Marnus van der Merwe, 17. Boan Venter, 18. Wilco Louw, 19. Eben Etzebeth, 20. Lood de Jager, 21. Kwagga Smith, 22. Cobus Reinach y 23. Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Australia: 1. Tom Robertson, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou; 4. Nick Frost y 5. Will Skelton; 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight (capitán), 8. Rob Valetini; 9. Nic White y 10. James O’Connor; 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen; 15. Tom Wright. Entrenador, Joe Schmidt.

Suplentes: 16. Brandon Paenga-Amosa, 17. Angus Bell, 18. Zane Nonggorr, 19. Jeremy Williams, 20. Nick Champion de Crespigny, 21. Tate McDermott , 22. Tane Edmed y 23. Andrew Kellaway