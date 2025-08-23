Espert en pánico porque fue quien le presentó a Spagnuolo a Milei: "Me cagaron la campaña"

José Luis Espert entró en pánico tras el escándalo de coimas que reveló Diego Spagnuolo porque fue quien presentó al ahora ex funcionario a los Milei, publica La Política Online, el sitio de desató el escándalo del audio sobre la corrupción en el área de Discapacidad.

"Me cagaron la campaña", dice por estas horas el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia. Los productores de TV no pueden convencer al economista de dar entrevistas luego de que estallara el escándalo de los audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Es que Spagnuolo y Espert son muy cercanos y para el candidato será muy difícil despegarse, como intentaron hacer los Milei echando al funcionario que 48 horas después fue allanado.

"Mi segunda familia", es el mote sagrado con el que Spagnuolo se refiere a Espert y su esposa, María Mercedes González, conocida en redes como "La Divagante". En enero de 2021 subió una foto junto a ambos. En esas fechas, Espert estaba cerca de ser candidato a senador de Horacio Rodríguez Larreta, bautizado por Milei como "El Siniestro".

"Feliz cumple para la persona más luminosa de todo este antro. Vaya un saludo, beso y abrazo con mi más sincero cariño para @ladivagante", tuiteó Spagnuolo en 2022, antes de que Espert se amigara con Milei.

Algunos dirigentes importantes de La Libertad Avanza comenzaron a borrar fotos con Spagnuolo, convertido en una mancha venenosa.

"Todavía no cambiamos el huso horario y ya se nos hizo de noche", sintetizaron a LPO en el gabinete.

La mancha de Spagnuolo llega hasta el corazón del macrismo. Spagnuolo trabajó junto a Nicolás Ducoté, el intendente de Pilar durante el macrismo, como asesor de Carlos Kambourian en la secretaría de Salud.

Además de correr a su ex abogado, Milei también desplazó a Daniel María Garbellini, director de Acceso a la Salud de la Andis, a quien Spagnuolo presuntamente se refiere en los audios como "un tipo que maneja la caja, un delincuente que estaba en la gestión Macri". "Me metieron a uno que vino para chorear", dijo.

LPO explicó que Jonatan Kovalivker, dueño del droguería Suizo Argentina, es señalado por haber juntado plata para la fiscalización de La Libertad Avanza en la segunda vuelta de 2023, una tarea en la que estuvo muy activo el PRO. Casualmente, por esos días "Jony" se juntó a jugar al pádel con Mauricio Macri en Nordelta.