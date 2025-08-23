Calles peligrosas: Otro accidente en pleno centro, una víctima fatal y caos en el tránsito

La ciudad de Salta atraviesa una jornada crítica en materia de siniestralidad vial, con tres accidentes en menos de un día que volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad en las calles y rutas provinciales.

Durante la mañana, se registró un fuerte choque entre una camioneta Ford Ranger y un camión mezclador de cemento en el ingreso a Ruta Provincial 26, a la altura de Avenida Pontussi. El impacto ocasionó el corte total del tránsito en la zona mientras la Policía realizaba las pericias correspondientes. Según las primeras informaciones, los conductores no sufrieron heridas de gravedad.

Horas antes, durante la noche, un peatón mayor de edad perdió la vida tras ser embestido por un Volkswagen Fox en los semáforos de Ruta 26 y Juan Víctor González, cerca de Mar de Java. Pese a la rápida intervención del SAMEC, el hombre falleció en el lugar. Vecinos de la zona reclamaron nuevamente por la peligrosidad de ese cruce, que presenta alto flujo de vehículos y peatones incluso en horarios nocturnos.

Pasado el mediodía, un nuevo accidente se registró en el microcentro salteño, en la intersección de Avenida Jujuy y San Martín, donde un automóvil embistió a una mujer mayor de edad. Personal del CIF trabaja en el lugar para determinar la mecánica del hecho, mientras el tránsito permanece parcialmente restringido. Aún no se ha informado el estado de salud de la víctima.

Estos tres siniestros, dos de ellos ocurridos en la Ruta 26 y uno en pleno centro de la ciudad, evidencian un alarmante incremento de accidentes viales que, en algunos casos, dejan víctimas fatales. La situación refuerza el reclamo por mayores controles y campañas de concientización para reducir los riesgos en calles y rutas.