Salieron desde Salta con la camioneta cargada: Detienen dos hombres con 100 paquetes de coca

Efectivos de la Sección “Villa Ángela”, dependiente del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional, realizaron un importante operativo en el kilómetro 311 de la Ruta Nacional Nº 89, donde secuestraron más de 50 kilos de hojas de coca que eran trasladados en una camioneta Ford Ranger.

El vehículo, en el que viajaban dos personas provenientes de General Güemes (Salta) con destino a Avia Terai (Chaco), fue detenido durante un control de rutina. Al inspeccionarlo, los efectivos detectaron dos bultos que contenían 100 paquetes con hojas de coca, con un peso total de 50 kilos 365 gramos, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal de Sáenz Peña y personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos – División Aduana (ARCA) ordenaron el secuestro tanto de la mercadería como del rodado. Además, los dos ocupantes de la camioneta quedaron supeditados a la causa mientras avanza la investigación judicial.

El traslado irregular de hojas de coca hacia distintas provincias del norte argentino se ha vuelto frecuente en los últimos años. Si bien su uso tradicional está permitido en ciertas comunidades, su transporte en grandes volúmenes sin la documentación correspondiente constituye una infracción al Código Aduanero.

En este caso, los 100 paquetes secuestrados fueron trasladados a la sede de Gendarmería, donde se continuará con el proceso de registro y disposición de la mercadería conforme a lo establecido por la normativa vigente.