Mujeres en menopausia: Qué necesitan de las empresas en las que trabajan para no perderlas como talento

La conductora del podcast “Menopausia, Mitos y Verdades”, Techi Asplindh, y las profesionales Alejandra Spriegel y Clara Selva Olid explican cómo las empresa pueden colaborar con sus empleadas mujeres y visibilizar esta etapa natural de la vida por la que están atravesando.

Las generaciones anteriores a la X no pusieron nunca foco en esta problemática

La razón era bastante clara, la mayoría de las mujeres no se encontraban en el clímax de su carrera a los 50 años como sí lo están ahora. No producían ni eran ejecutivas, tampoco eran un sujeto preciado a la hora de planificar las estrategias de marketing de innumerables marcas.

“Pero el tiempo cambió y hoy vivimos un período en el que las mujeres estamos trabajando por dos cosas: visibilizar mucho más nuestra salud física y emocional y seguir luchando por la igualdad de oportunidades y de respuestas en el ámbito laboral. Ambas variables se unen en este pedido, ya que, a diferencia de nuestras madres y abuelas, cuando hoy atravesamos por el climaterio estamos en un nivel altísimo de productividad laboral”, comienza explicando Por Techi Asplindh, conductora del podcast “Menopausia, mitos y verdades”.

Recordemos primero qué es la menopausia y qué síntomas pueden afectar a las mujeres cuando la atraviesan. Es un período de transición en la vida de la mujer, completamente natural pero bastante invisibilizado. Un proceso gradual y muy prolongado que suele generar sofocos inesperados, una sensación de fuego interno que irradia por el pecho, cuello y rostro; insomnio persistente; mayor sensibilidad e irritabilidad; se puede presentar cierta dificultad para la concentración y fatiga y cansancio, sólo para mencionar algunas cosas que se impactan en el día a día laboral.

Según un estudio reciente de la Business School de Barcelona (EADA), un 93,5 % de las trabajadoras presenta al menos un síntoma de todos estos y, sin embargo, sólo el 5 % de las empresas ofrece medidas de apoyo. El informe se basa en una encuesta dirigida a mujeres de 45 a 58 años que trabajan en España y buscaba analizar este período y proponer soluciones que fomenten una cultura organizacional "más inclusiva".

La menopausia sigue siendo invisibilizada en el entorno laboral.

"A pesar de que todas las mujeres atraviesan esta fase, más tarde o más temprano, y que son una fuerza de trabajo importantísima en estos tiempos, no tienen el apoyo suficiente en las empresas en las que se desempeñan y esto representa un riesgo real para la retención del talento femenino”, explica la psicóloga Clara Selva Olid de la Universitat Oberta de Catalunya que desarrolló un estudio sobre esta etapa de la vida y la salud pública y charló con Techi Asplindh el mes pasado para el podcast.

Por su parte, Alejandra Spriegel, consultora especializada en transformación cultural, desarrollo de talento y liderazgo consciente, también habló del tema en uno de los capítulos y afirma: “No estamos cuidando la salud mental femenina durante etapas críticas de sus ciclos vitales. Cuándo 6 de cada 10 mujeres en menopausia se sienten confundidas y sin apoyo en sus trabajos, cuándo el 59% siente más estrés que nunca y 9 de cada 10 han considerado cambiar de empleo... no estamos hablando sólo de números. Estamos hablando de personas que no están siendo escuchadas en sus propias organizaciones. Las redes humanas son mucho más complejas de lo que creemos. Y si no empezamos a entender que cuidar a nuestros equipos significa cuidar todo lo que atraviesan como personas, vamos a seguir perdiendo talento de maneras que ni siquiera sabemos medir”.

Las redes humanas son mucho más complejas de lo que creemos

Techi Asplindh, a lo largo de todas las investigaciones que ha hecho sobre el tema, comenzó a ver algunas medidas corporativas que pueden ayudar a las mujeres en el climaterio:

Lo primero que deben hacer las empresas es abrir su mente a las características de esta etapa de las mujeres y, desde allí, educar a los recursos sobre el tema.

Darle a las mujeres horarios más flexibles, ajustando la entrada y la salida si expresan estar pasando por un período de mucho insomnio o fatiga.

Pensar en este período en ampliar el teletrabajo o un sistema híbrido que le pueda brindar mayor comodidad personal.

Posibilitar que las mujeres tomen algunas pausas o breaks para gestionar mejor sus sofocos o los momentos en los que tienen baja concentración.

Proveer de snacks saludables es indispensable para todo el equipo de trabajo, pero mucho más para quienes pasaron los 45 años.

Algunas empresas también han incorporado un instructor de yoga y clases de meditación o mindfulness y esto puede colaborar muchísimo.

“También es bueno pensar en algunos cambios en las oficinas. Parece tonto decir que necesitamos ventanas, pero es así.

Las mujeres en menopausia necesitan tener opciones de ventilación, poder salir a un patio o abrir una ventana en determinados momentos de la jornada. A eso se pueden sumar algunos espacios de descanso, un área tranquila y confortable donde puedan estar durante un rato, si lo necesitan. Si usan uniforme, es bueno pensar en que para ellas los tejidos sean naturales y más amigables con la piel y con la temperatura corporal”, agrega.

Las mujeres en menopausia necesitan tener opciones de ventilación

Sin dudas, habrá muchas otras medidas que puedan tomarse, siempre pensando en desterrar la idea de que una mujer en climaterio tiene alguna reducción en sus capacidades, pero que sí necesita contención y colaboración de sus pares y colegas.

* Mariana Rolandi Perandones. Periodista.