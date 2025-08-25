Monseñor Cargnello: “El Milagro nos marca un nuevo comienzo de la vida”

Hemos comenzado a transita el camino al Milagro el próximo 15 de septiembre. Monseñor Mario Antonio Cargnello invitó a vivir un nuevo tiempo de fe con el corazón.

“Permítame que los invite a preparar fuertemente el corazón para que celebremos el Milagro en este año que es el año santo, el año de la esperanza. Ya venimos preparándonos las escuelas, las instituciones de los diferentes sectores de la nación, de la provincia, las municipalidades van rindiendo su homenaje al Señor y a la Virgen en la Catedral” invitó monseñor a través de un video difundido.

“Vivámoslo como un verdadero encuentro y animémonos en la esperanza"

Aseguró que “esta es la fiesta es la que marca como un nuevo comienzo de la vida de nuestra de nuestras personas, de nuestras familias y de nuestras instituciones”. Agregó que es el tiempo de vivir con júbilo y unión, porque así nos quiere Dios.

“Esta es la fiesta es la que marca como un nuevo comienzo de la vida de nuestra de nuestras personas”

En un apartado, se refirió a la importancia de los caminantes y cómo se refleja el Milagro en los peregrinos. “Es necesario que primero nos descubramos caminantes, somos parte de esta vida. La fiesta del milagro es una expresión, una foto, una película de la vida, como camino expresado sobre todo en los peregrinos, a quienes si no podemos ir los podemos recibir como lo hace el pueblo de Salta” afirmó el Arzobispo.

“Vivámoslo como un verdadero encuentro y animémonos en la esperanza. Participemos de verdad, dejémonos bendecir por el Señor y celebremos con entusiasmo estas fiestas y gracias por el testimonio de fe y de caridad que todos ustedes nos dan a nosotros” finalizó Monseñor.