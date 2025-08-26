“Ahora o nunca”: Gabriela Flores explicó por qué decidió ser candidata y opinó sobre el escándalo en ANDIS

Al cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales, uno de los nombres que sorprendió en Salta fue el de Gabriela Flores, periodista local, quien decidió postularse como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.

Flores, en el programa "Margarita a los Chanchos" aseguró que su decisión fue tomada en familia y destacó que llega a la política en un momento clave. “Estoy contenta, pero expectante. Creo que el país está en un momento bisagra que puede cambiar la historia reciente de Argentina. También en Salta se vienen dando cambios. Es ahora o nunca, hay una oportunidad de oro para dar vuelta la página y cambiar”, afirmó.

En el mismo programa, se refirió al reciente escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios que revelarían supuestas coimas, negó que afecte la imagen del Presidente y valoró la reacción del Gobierno.

"El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, separó a Spagnuolo de su cargo, el organismo pasó a la órbita del Ministerio de Salud, se designó un nuevo administrador y se abrió una auditoría interna. Creo que esa forma de actuar del Ejecutivo fue la esperable y la correcta”, explicó.

Por último, subrayó la importancia de que los organismos públicos funcionen con transparencia y responsabilidad. “Creo que la forma de reaccionar del gobierno nacional es la esperable y la correcta”, concluyó.