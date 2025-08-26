Pesca deportiva: Ya rige el reglamento para la temporada 2025-2026 en Salta

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que entró en vigencia el nuevo reglamento de pesca deportiva para la temporada 2025-2026, aprobado a través de la resolución 406/25 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

La normativa establece los lugares y fechas habilitadas, así como especies, tallas y cantidades permitidas, además de los elementos que pueden utilizarse en ríos y embalses de Salta. El objetivo es preservar el equilibrio de los ecosistemas y garantizar la reproducción de las especies ictícolas.

Para practicar la actividad es obligatorio contar con un permiso único e intransferible. Los controles estarán a cargo de la Secretaría de Ambiente, la Policía Rural y Ambiental y la División Lacustre.

Quienes deseen consultar el reglamento completo pueden hacerlo en el Boletín Oficial: