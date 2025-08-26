Diputados le dio media sanción al préstamo por el Corredor Bioceánico

La Cámara de Diputados le dio media sanción al pedio de endeudamiento de parte de la provincia. de trata del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El objetivo es ejecutar el Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en la provincia, un plan estratégico que apunta a fortalecer la conectividad regional y potenciar el desarrollo económico.

El financiamiento tiene un destino específico: mejorar la infraestructura vial, los sistemas de agua y saneamiento, y dotar de tecnología avanzada a los puestos de control en áreas clave del corredor. Se busca, además, optimizar la conectividad internacional, promover la inclusión social y territorial, y garantizar un control eficiente del flujo de mercancías y minerales que transitan por la región.

El diputado por Metán, Gustavo Dantur, destacó que se acompaña este proyecto porque hay una necesidad de inversiones, apuntó contra el Ejecutivo Nacional por el manejo de la coparticipación asegurando que se deben tomar estas medidas porque no se reciben los montos que deberían recibirse.

El diputado por Salta Capital, Juan Esteban Romero, también se mostró a favor del pedido de préstamo asegurando que “las inversiones son necesarias y urgentes”. También agregó que está a favor de estas medidas porque representan desarrollo y oportunidad de trabajo.

La miembro informante del proyecto, la diputada Patricia Hucena, aseguró que la iniciativa beneficiará a las comunidades de forma directa e indirecta como así también a las economías regionales. “El norte se va a insertar activamente con estas obras” aseveró Hucena y agregó que esto genera más oportunidades en la provincia.