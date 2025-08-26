Los controladores aéreos levantaron el paro para este jueves, pero continuarán con la medida el sábado

El conflicto en el sector aeronáutico continúa generando complicaciones. Este martes finalizó la segunda jornada del paro de controladores aéreos, que afectó a más de 15.000 pasajeros con cancelaciones, demoras y reprogramaciones en distintos aeropuertos del país.

La protesta, impulsada por el gremio ATEPSA, se llevó adelante en dos tandas: primero entre las 7 y las 10, y luego entre las 14 y las 17. Durante esas franjas, no se permitieron despegues en ningún aeropuerto del país.



La conducción sindical confirmó que fueron citados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo para el miércoles 27 de agosto. En ese marco, el Plenario de Delegados resolvió suspender la medida prevista para el jueves 28, pero ratificar la protesta del sábado 30 de agosto, que se realizará en dos tramos: de 13 a 16 y de 19 a 22.

El gremio advirtió además que, si no hay avances en la negociación, las medidas podrían extenderse durante septiembre.

Mientras se cumplía la protesta, los aeropuertos registraron largas filas y pasajeros varados. "Tengo que viajar a San Pablo, pero no sé el horario todavía. Nos enteramos de la medida de fuerza, pero no estamos acostumbrados a estas cosas", relató una pasajera en Aeroparque.



En Ezeiza, otra joven explicó que tras llegar desde Bogotá a las 5 de la mañana, le cancelaron la conexión y recién por la tarde pudo embarcar en un nuevo vuelo.



El paro impactó de manera directa en la operación de Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y en vuelos internacionales, complicando la programación prevista en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del mes.