Razas peligrosas: Aprobaron la creación de un registro de propietarios y capacitación obligatoria

Razas peligrosas: Aprobaron la creación de un registro de propietarios y capacitación obligatoriaLegislativa27/08/2025
Ayer, Diputados aprobó el proyecto de ley sobre razas potencialmente peligrosas que prevé la creación de un registro provincial de propietarios de estos canes y la capacitación sobre tenencia responsable.
Nicolás Taibo, diputado por Rosario de Lerma, explicó que la normativa buscará perfeccionar el marco normativo vigente sobre la tenencia de razas potencialmente peligrosas, garantizando mayores niveles de seguridad pública y bienestar animal.
En este sentido, se creará un registro provincial de propietarios en coordinación con los Municipios para poder contar con una información unificada, informó Aries Online.
Se incorpora como requisito la capacitación obligatoria de propietarios, para dotar de herramientas formativas que velen por una convivencia segura.
Advirtió Taibo que, si bien no se busca penalizar, el incumplimiento de las normas traerá sanciones.