Urtubey apuntó contra Leavy y el PV: "No quisieron acompañar, tienen intereses diferentes"

Tras el cierre del plazo para la presentación de candidatos de cara a las elecciones del 26 de octubre, Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por el frente Fuerza Patria, lamentó la decisión de Sergio "Oso" Leavy y el Partido de la Victoria de no integrarse a un espacio de unidad peronista-kirchnerista, que busque poner un freno la política de “motosierra” del presidente Javier Milei.

"No puede ser amontonamiento con gente que tiene intereses diferentes"

“Desde el Partido de la Victoria no quisieron acompañar este frente. La unidad es importante, pero no puede ser amontonamiento con gente que tiene intereses diferentes. Planteamos una opción que no sea funcional a un gobierno nacional que nos está haciendo daño”, afirmó en La Mañana de CNN, con la conducción de "Nacho" Girón.

“Desde el Partido de la Victoria no quisieron acompañar este frente"

Sobre su postulación, el exgobernador remarcó que la situación política nacional lo obligó a salir de la zona de confort y ofrecer una alternativa de representación clara para los salteños: “Si dejamos que esto se profundice, el daño puede ser irreversible. Es moralmente imposible quedarse al margen”.

Urtubey insistió en la existencia de modelos de sociedad opuestos: “Ellos proponen un modelo donde el individualismo y el éxito económico son los motores. Nosotros defendemos la solidaridad y la justicia social. La distancia es tan brutal que discutir detalles operativos resulta imposible si no compartimos los objetivos de fondo”.

En ese sentido, subrayó que la coalición que lidera busca representar a los ciudadanos contrarios al gobierno nacional y ofrecerles un canal de expresión: “Nuestro desafío es garantizar que quienes hoy rechazan al gobierno encuentren una opción superadora, y si lo logramos, podemos incluso ganar la provincia”.

El candidato enfatizó la necesidad de defender derechos sociales y cívicos amenazados, y de sostener un modelo federal fuerte: “Hablo de jubilaciones, medicamentos, derechos de personas con discapacidad, derechos cívicos y constitucionales. Este gobierno representa un peligro para la democracia si no se detiene”.