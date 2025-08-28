Residencias de salud: Médicos deberán cumplir rotación obligatoria en el interior

En medio de un grave déficit de profesionales de la salud en especialidades críticas, el Senado provincial dio un paso firme: avanza en el proyecto de Ley del Sistema de Residencias de Salud, que apunta a garantizar médicos en el interior y frenar la fuga hacia la Capital.

La norma crea un régimen formativo-laboral con remuneración, dedicación exclusiva y estándares de calidad, que obligará a los residentes a cumplir una rotación final en el interior como requisito de egreso. Además, prevé incentivos para elegir especialidades críticas como anestesiología, pediatría, medicina familiar o neurología infantil.

“Hoy tenemos 90 anestesistas en la provincia, pero 85 están en Capital y solo 5 en el interior. Según la OMS deberíamos tener al menos 160”, graficó el ministro de Salud, Federico Mangione, al remarcar la urgencia de la medida.

Emergencia sanitaria en debate

Más allá de la ley de residencias, el ministro y los senadores coincidieron en la necesidad de impulsar un proyecto de emergencia sanitaria que reconozca la falta de médicos en el interior como un problema estructural y permita asignar recursos de manera urgente.

La caída de programas nacionales

Mangione advirtió, además, que la provincia dejó de recibir más de 600 millones de pesos por la eliminación de programas nacionales clave, entre ellos los de anticoncepción, medicamentos esenciales y cobertura de enfermedades crónicas.

Este recorte, dijo, no solo profundizó las desigualdades sino que obligó a la provincia a redoblar esfuerzos presupuestarios para sostener la atención. “Tenemos que hacernos cargo de lo que Nación dejó de cubrir, porque los pacientes igual llegan a los hospitales”.