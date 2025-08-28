Terminando agosto, ¿qué productos aumentaron y dolieron al bolsillo salteño?

De a poco se va despidiendo el octavo mes del año y, junto a las peripecias vividas, el advenimiento de un nuevo mes da tranquilidad al vacío bolsillo de los salteños, que a lo largo de estas semanas, han enfrentado varios incrementos en los precios de productos, servicios y otros gastos.

Justamente, al terminar un nuevo mes, ¿cuáles han sido algunos aumentos encarados por el bolsillo? Como es habitual y ya casi tradicional, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- actualizó los valores de su canasta de productos, para seguir el ritmo de los incrementos a los que los salteños han hecho frente.

Empezando por “las buenas”, se puede mencionar aquellos productos que terminan agosto con el mismo precio con el que iniciaron el mes. Es el caso del paquete de Yerba, marca Amanda, que mantuvo su valor de $5100 el paquete.

En esa línea, se suma el papel higiénico de cuatro unidades, con un precio en el estante que sigue en $2300; similar es lo ocurrido con la caja de saquitos de té, valiendo $1390 como en las últimas semanas. Igual pasó con el litro de una marca reconocida de leche, que se mantuvo a $2390.

Dejando de lado lo bueno, ahora es preciso mencionar los incrementos, como pasó con la botella de aceite de girasol, de 900 cc, que de $2500 ahora subió a $2700; parecido pasó con el paquete de fideos tallarín, que de $1650, se incrementó 100 pesos.

Hay casos de productos que tuvieron actualizaciones leves en sus precios, ser el caso de la polenta, aumentando solo 50 pesos para valer $1900, o el paquete de un kilo de azúcar, que con 40 pesos más ya se vende a $1260.

El mayor aumento fue del paquete de jabón de tocador, por cuatro unidades, valiendo $3500 tras subir 400 pesos.