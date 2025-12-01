El Ente Regulador lanzó “Vicente”, el asistente virtual que simplifica los trámites

El Ente Regulador de los Servicios Públicos presentó un nuevo asistente virtual “Vicente”, herramienta que llega para facilitarle sus consultas a los usuarios.

Esta inteligencia artificial generativa buscará optimizar la gestión de servicios esenciales, será un canal directo para atender consultas y trámites sobre los servicios de agua, luz y cloacas.

Este canal de comunicación estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través del WhatsApp 387 6347400.

Desde el Ente Regulador comentaron al móvil de CNN Radio Salta, que esta iniciativa nace para mejorar y facilitar sus gestiones, además “Vicente” cruzará información de las empresas con el ENRESP para que el usuario no necesite comunicarse con las mismas.