Finde XXL: Advierten que hasta un 25% de turistas define su viaje a último momento

Tras un fin de semana extra largo de noviembre que “superó todas las expectativas”, la Cámara de Turismo de Salta anticipa un nivel de ocupación más moderado para este nuevo feriado, influido por la cercanía con las fiestas de fin de año.

Según datos preliminares, la ocupación hotelera ronda el 45%, aunque el sector recuerda que este año se consolidó una tendencia de reservas de último minuto, que pueden elevar entre un 20% y 25% la demanda sobre la fecha.

Facundo Assaf, presidente de la entidad, en La Mañana de CNN Salta, destacó que diciembre, aunque históricamente más tranquilo, sigue siendo una oportunidad para los mercados de cercanía, como Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, además del turismo interno salteño.

Con respecto a los precios, aseguró que Salta tiene una oferta amplia que se adapta a distintos presupuestos. "Para quienes vienen del sur o de Buenos Aires, Salta sigue siendo un destino accesible; comer acá no cuesta lo mismo que allá, y eso se nota”, remarcó.

Por otro lado, el sector privado mantiene activo el programa "Código Re Salta". "Tenemos más de 100 experiencias cargadas, entre alojamiento, gastronomía, traslado y agencias de viaje. Es una acción que pensamos siempre para las épocas que no son temporada alta, ofreciendo promociones importantes que van desde el 20%", destacó Assaf.

Al analizar los mercados, el presidente de la Cámara no ocultó el impacto de la economía: "El mercado nacional es un mercado que está muy sujeto a las variables económicas y es muy sensible al precio. Este año se ha notado una fuerte contracción en la demanda debido también a la pérdida de poder adquisitivo".

En cuanto al turismo extranjero, que fue un motor clave el verano pasado, las proyecciones son más cautelosas. Assaf indicó que, si bien un dólar a $1400 podría considerarse competitivo, el sector plantea un valor más ambicioso para atraer a visitantes de otros países.

"Para el turismo extranjero, el dólar competitivo que planteamos nosotros es un dólar a $1500", concluyó Assaf, dejando claro que el precio de la divisa es el factor determinante para la potencia del flujo internacional en la próxima temporada.