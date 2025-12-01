Día Mundial del Sida: Jóvenes hasta 35 años, los más afectados

Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, jornada para señalar la importancia de un diagnóstico temprano y la responsabilidad de cuidar la salud propia y de los otros.

María Laura Caporaletti, jefa del programa de CIH, ITS y Hepatitis Virales, comentó en CNN Radio Salta que hablar de enfermedades de transmisión sexual puede asustar, pero la campaña genera mayor conciencia.

Si bien se viene hablando y trabajando sobre el VIH hace tiempo, todavía hay personas que llegan a un diagnostico tardío y con enfermedades asociadas, esto tiene su razón en múltiples factores como la negación, querer vivir la sexualidad a su madera y no con responsabilidad.

Las infecciones tardías pueden estar asociadas a enfermedades como tuberculosis, canceres, problemas respiratorios que no deberían llegar a tal punto con un diagnóstico preventivo y temprano: “Las campañas son importantes para el chequeo, por el control”.

“Los casos que más vemos con este tipo de diagnóstico, que llegan tardío, son jóvenes, pero no adolescentes sino hasta 35 años, que vienen con una o dos enfermedades en curso”.

Es importante que la sociedad preste especial atención en estos días de campaña, ya que acercarán a distintos puntos de la provincia testeos: “No queremos llegar tarde, que un embarazo no sea momento de un diagnóstico de VIH para que el tratamiento sea efectivo y el bebé nazca sano”.

“El VIH es una enfermedad crónica y el tratamiento es súper efectivo, pero también hace que a veces la sexualidad sea mal entendida: tiene tratamientos o la sífilis tiene cura, no uso preservativo”.

A pesar que las ETS cuenten con tratamientos es importante la protección, Provincia cuenta con dos estrategias:

Profilaxis Postexposición: cuentan con disponibilidad en guardias de hospitales y se presta la profilaxis de VIH y otras ETS en caso de tener relaciones sexuales consentidas sin cuidarse (relación de riesgo).

PrEP (Profilaxis Preexposición): pueden contar con disponibilidad aquellas personas que deciden usarlo por tener pareja positiva o porque eligen tomar medicación sin tener VIH.

Si bien los tratamientos avanzan, notan una relajación sobre el cuidado, sobre la responsabilidad de cuidarse uno y al otro.