¿Hartazgo social por los subsidios? “Si se pueden plantear esquemas de distribución serios la gente va a entender”

Ante el anuncio de Nación sobre los cambios en el sistema de subsidios a la luz, gas y garrafas, aplicables desde 1 de enero de 2026, el 45% de los hogares del país dejarán de recibir subsidios.

El licenciado Federico Núñez Burgos, comisionado de la Defensoría del Pueblo, fue consultado si habría un rechazo de parte de la sociedad por los subsidios a lo que respondió: “Hay un desgaste, piensa en subsidios y ayuda social y tienen una tensión”.

Si bien explicó al móvil de CNN Radio Salta que nadie esta en desacuerdo con estas asistencias, si rechazan el mal uso que se hace de las mismas: “La gente está cansada del manoseo, pero si se pueden plantear para adelante esquemas de distribución razonables, serios, que no sean antojadizos, la gente lo va a entender”.

A través del Consejo de Usuario desde la Defensoría del Pueblo se trabaja con el Ente Regulador de los Servicios Públicos buscando transparencia en el formato de la factura de servicios a través de un proyecto de ley, para que el vecino pueda conocer como se distribuye por puntos el monto total, ya que hay aumentos, en especial de energía, que se producen por subas en órbitas nacionales.

“Nación dice que el salario va creciendo al ritmo de la inflación, pero con 200% congelado (..) En el interior el nivel inflacionario es mayor al conurbano” comentó el Defensor del Pueblo.

Remarcó el esfuerzo provincial para mantener la asistencia de zonas cálidas y los subsidios a sectores más carenciados, dentro de la cual se encuentra un programa especial para jubilados y pensionados de bajos ingresos para temporada fría: “Es plata de Provincia” finalizó Núñez Burgos.