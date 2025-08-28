River y Unión se enfrentan en Mendoza por un lugar en cuartos de la Copa Argentina

River Plate y Unión de Santa Fe se medirán este jueves desde las 21:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un duelo de octavos de final de la Copa Argentina que definirá quién enfrentará a Racing en cuartos de final.

El partido será arbitrado por Carlos Gariano y televisado por TyC Sports, con la expectativa de un encuentro de alta tensión y espectáculo.

River llega con una racha positiva en el certamen: eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0), se mantiene líder en la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, y sigue en carrera en la Copa Libertadores, tras eliminar a Libertad de Paraguay en los penales. Por eso, el entrenador Marcelo Gallardo planea alinear a sus principales figuras para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Unión, por su parte, buscará dar el golpe y sorprender al conjunto “millonario”, en un encuentro que promete emociones hasta el último minuto.