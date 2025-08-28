Listeria: Desde Salud advierten por la presencia de un caso grave y piden extremar cuidados

La jefa del Programa de Control de Infecciones del Ministerio de Salud de Salta, Paula Herrera, advirtió sobre la presencia de una nueva bacteria llamada Listeria, la cual se adquiere por consumir alimentos que no cuentan con los procesos debidos o la certificación de bromatología.

La presencia de esta bacteria es más frecuente en lácteos que no están correctamente producidos o manipulados, sobre todo en la leche y quesos que se venden como caseros sin pasar por controles, señaló Herrera.

Explicó que esta bacteria puede derivar en casos graves e incluso llegar a casos fatales en personas que tengan alguna enfermedad de base, enfermedad autoinmune, inmunodepresión, diabetes o edades extremas como mayores de 60 años o menores de 5 años: “Si tiene las defensas bien y ningún factor de riesgo, podemos no enterarnos que tenemos la listeria quizás hacemos una gastroenteritis pasajera de 1 a 2 días y lo superamos porque autoeliminamos la bacteria”.

En casos vulnerables puede producir meningitis o sepsis derivando en casos fatales.

En diálogo con FM Aries, informó sobre el caso confirmado en Salta, tratándose de un hombre de 34 años con una enfermedad autoinmune que contrajo la bacteria y que lo tiene en estado muy delicado: “Entró en un cuadro de sepsis que también hizo meningeo y en este momento esta con asistencia mecánica y esta grave”.

Si bien se encuentran realizando la encuesta alimentaria para detectar el alimento contaminado y analizando con la familia lo que consumió el paciente, todavía no cuentan con un resultado, además la incubación de la listeria tiene un periodo de 20 días.

Por este motivo pidió extremar cuidado sobre todo de los fiambres y alimentos “caseros”, ya que en su mayoría no están controlados, no cuentan con los procesos obligatorios o pueden estar mal manipulados: “Todos estos procesos y el envasado nos tienen que dar seguridad”.

“La listeriosis es una zoonosis que se transmite por medio de los alimentos que derivan de los animales” finalizó.