Joven fallecido al caer de un tractor, imputaron al conductor

Justicia28/08/2025
tractorr2

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a un hombre de 29 años, como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió en la mañana del 24 de agosto, sobre la ruta nacional 86, a la altura del paraje Pozo Nuevo, en Tartagal. En ese momento, tres hombres se desplazaban a bordo de un tractor con acoplado; dos de ellos viajaban sentados sobre un descanso metálico ubicado en la parte trasera del asiento del conductor.

En circunstancias que se investigan, uno de los trabajadores cayó del vehículo y el conductor, sin advertirlo, lo aplastó, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Tras el reporte del siniestro, la Fiscalía dispuso las medidas de rigor necesarias para el esclarecimiento del hecho.

familiarestractor

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día