Leonel les contó a sus compañeros que “su mamá lo golpeada y amenazaba con dejarlo sin comer”

Durante una nueva jornada de juicio por la muerte de Leonel Francia, donde su madre está acusada de su muerte, se conocieron las declaraciones de los compañeros de escuela del niño.

En esta ocasión, se presentaron las declaraciones de dos de sus amigos en Cámara Gesell.

Uno de los niños contó que eran compañeros y vecinos, pero solamente podían jugar en la escuela porque su mamá no lo dejaba salir. Incluso el niño les había pedido que no lo fueran a buscar, pero a veces se escapaba para jugar.

También aseguró que, si bien no faltaba a clases, llegaba a tarde aduciendo que su mamá lo hacía abrir el corralón, generando la tardanza.

Otro de los niños conto que le vio a Leonel marcas rojizas en brazos y piernas, como si fueran de “cintarazos”. Comentó que no veía al niño relacionarse con otros chicos en el barrio e incluso tenía problemas con su mamá por tener una actitud “muy agresiva y prepotente”.

También aseguraron los niños que les comentó que cuando no hacía caso lo amenazaba con dejarlo sin comer o con hacerlo dormir afuera.