“Lo castigaba con un cinto”, la dura declaración de la tía de Leonel Francia

La segunda semana del juicio por el brutal homicidio de Leonel Francia, de solo 11 años, en barrio Solidaridad sumó este miércoles testimonios que estremecen.

Una tía y una vecina del menor relataron detalles sobre la vida cotidiana que llevaba junto a su madre, Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas.

La audiencia, que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio, estuvo encabezada por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, con la participación del fiscal penal Santiago López Soto.

En primer término, una de las hermanas de la acusada - y tía del niño - declaró que, en su rol de tutora ante instituciones escolares y extracurriculares, tomó conocimiento de la relación conflictiva entre madre e hijo. Describió que la mujer imponía “rigurosidad y disciplina” y que, ante incumplimientos, recurría a castigos físicos con un cinto.

Posteriormente, una vecina de la acusada contó que solía ver al niño colaborar en la apertura del negocio de su madre antes de ir a clases, lo que lo obligaba a correr hacia la escuela ya fuera de horario.

Durante la jornada también se presentó la madre de la acusada y abuela del menor, citada como testigo, pero por su delicado estado de salud se desistió de su declaración y se incorporó la que había prestado en sede fiscal.

Tras los testimonios, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9, cuando continuará la ronda de declaraciones en el proceso que busca esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos tiempos en Salta.