“Lo castigaba con un cinto”, la dura declaración de la tía de Leonel Francia

Justicia28/08/2025
LEONEL FRANCIA

La segunda semana del juicio por el brutal homicidio de Leonel Francia, de solo 11 años, en barrio Solidaridad sumó este miércoles testimonios que estremecen. 

Una tía y una vecina del menor relataron detalles sobre la vida cotidiana que llevaba junto a su madre, Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas.

La audiencia, que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio, estuvo encabezada por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, con la participación del fiscal penal Santiago López Soto.

En primer término, una de las hermanas de la acusada - y tía del niño - declaró que, en su rol de tutora ante instituciones escolares y extracurriculares, tomó conocimiento de la relación conflictiva entre madre e hijo. Describió que la mujer imponía “rigurosidad y disciplina” y que, ante incumplimientos, recurría a castigos físicos con un cinto.

Posteriormente, una vecina de la acusada contó que solía ver al niño colaborar en la apertura del negocio de su madre antes de ir a clases, lo que lo obligaba a correr hacia la escuela ya fuera de horario.

Durante la jornada también se presentó la madre de la acusada y abuela del menor, citada como testigo, pero por su delicado estado de salud se desistió de su declaración y se incorporó la que había prestado en sede fiscal.

Tras los testimonios, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9, cuando continuará la ronda de declaraciones en el proceso que busca esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos tiempos en Salta.

