Por el mal estado edilicio, deberán retirar una construcción en B° Manuel Castillo

La Subsecretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta emitió la Resolución Nº 254, mediante la cual se ordena el retiro de una construcción edilicia en estado de abandono y deterioro, ubicada en el espacio público de calle Nicolás López Isasmendi, M2 270 D, en el Centro Vecinal del barrio Manuel J. Castillo.

Según el relevamiento realizado, la edificación presenta un grave riesgo estructural, lo que motivó la intervención de las autoridades municipales.

En julio de 2024 se notificó al propietario para que procediera de manera inmediata a la demolición, bajo apercibimiento de sanciones, y en julio de este año se labró un Acta de Inspección Especial al constatarse el incumplimiento.

La medida se fundamenta en lo dispuesto por las Ordenanzas N° 16349, 13778 y su modificatoria 14512, que regulan el uso del espacio público y establecen sanciones por incumplir intimaciones, efectuar construcciones sin autorización o desoír órdenes de paralización. Dichas normas facultan a la Municipalidad a disponer la demolición o retiro de obras en infracción cuando se afecte el dominio público o se ponga en riesgo la seguridad.

El dictamen legal N° 0301/25 de la Dirección General de Asuntos Legales de la Subsecretaría avaló la decisión, ordenando la desocupación inmediata del espacio público, tarea que será ejecutada con personal y equipos municipales, con cargo al propietario.

La zona donde será derribada la propiedad: