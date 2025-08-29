Milagrito 2025: 3 mil niños celebrarán la fe en la Catedral de Salta

La edición 2025 del Milagrito, la tradicional jornada de fe para niños en el marco del culto al Señor y la Virgen del Milagro, se celebrará hoy viernes 29 de agosto en la Catedral Basílica de Salta.

Será por primera vez en la mañana, no habrá procesión en la plaza 9 de Julio y los niños ingresarán al templo para dejar sus intenciones a los pies de los Santos Patronos. Se espera la participación de unos 3.000 niños de 4 y 5 años.

El padre Marcos Cepeda, encargado de la actividad, explicó que los niños podrán ingresar desde las 9 y que la jornada se extenderá hasta cerca del mediodía. “Atendimos el pedido de muchas maestras que sugerían hacerlo temprano. Sabemos que implica más trabajo logístico, pero nos animamos”, señaló.

Como gesto del Jubileo de la Esperanza, este año no habrá procesión, y los niños depositarán un símbolo preparado especialmente frente al Señor y la Virgen. La actividad busca que los más pequeños comprendan y vivan la tradición que culminará el 15 de septiembre con la renovación del pacto de fidelidad.