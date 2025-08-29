Día del Abogado: “Tenemos un rol social fundamental, llegar a la gente y que conozcan sus derechos”

En el marco del Día del Abogado, Martín Diez Villa, Defensor General de la Provincia de Salta y ex vicepresidente del Colegio de Abogados, en diálogo con InformateSalta, subrayó la función social fundamental de los que ejercen la profesión: garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan hacerlos respetar.

“Tenemos un rol social fundamental, llegar a la gente y que sepa cuáles son sus derechos frente a los demás y ante el poder”, afirmó.

El funcionario destacó que, aunque la profesión a veces es cuestionada, los abogados están preparados para enfrentar momentos difíciles, como los que genera la coyuntura económica actual. “Son momentos complicados, pero contamos con la formación necesaria para resolver situaciones complejas”, señaló.

Respecto a los defensores públicos, remarcó su compromiso con los sectores más vulnerables. “Son trabajadores incansables, cuyo esfuerzo muchas veces excede el horario de un sueldo mensual. Su labor garantiza el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan”, indicó.

Sobre la modernización de la justicia, destacó los avances en expedientes digitales, reformas procesales y la incorporación de inteligencia artificial. “Antes un juicio civil podía tardar hasta 10 años; hoy, la tecnología y la virtualidad permiten respuestas más rápidas y accesibles”, explicó.

Diez Villa también reflexionó sobre el cambio de paradigma en la profesión: “Tareas más simples pueden automatizarse, pero siempre se requiere la intervención del profesional en los aspectos complejos. La abogacía sigue siendo esencial para la resolución justa de conflictos”.

Finalmente, ofreció un mensaje para sus colegas y futuros abogados: “Debemos revalidar nuestro rol en la sociedad. Somos intermediarios en conflictos y nuestro objetivo es pacificar y construir una sociedad más armónica”, concluyó.