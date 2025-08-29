Orán ya está arreglando la RN 50: “Es un hecho inédito”

La desastrosa condición de las rutas nacionales no da tregua preocupando la seguridad de los salteños y la conectividad. Ante esto, el actuar del interior no se hace esperar, por lo que el Municipio de Orán se dispuso en arreglo de una importante ruta.

En este caso, la Ruta Nacional 50 será arreglada por la Municipalidad de Orán, la cual se presentó a la licitación ganándola: “Es un hecho inédito” comentó el intendente Baltasar Lara Gros.

En diálogo con CNN Radio Salta, dijo que se trata de la primera vez que un municipio de Salta realizará esta acción y el segundo caso a nivel país, una decisión que se tomó tras la falta de presencia de empresas en las licitaciones.

“Se venia demorando el arreglo de la autopista estaba en un estado muy deplorable con baches a lo largo de la calzada muy profundos, tenías que ir a paso de hombre muy peligrosos, en la época de lluvia terminó de destruir toda una parte” agregó Lara Gros sobre el estado de la RN 50.

La licitación se logró en conjunto con un consorcio que tienen junto a los municipios del departamento Orán, sumados Mosconi, Ballivián y Embarcación, ya que poseen una planta de asfalto con una maquinaria y equipo de trabajo que realiza la obra de bacheo profundo de la autopista.

“Ya se ejecuta la obra con la primera certificación en marcha, tiene un plazo aproximado de 4 meses de ejecución, antes que comiencen las lluvias”.

Si bien destacó que se trata de un gran desafío, era necesario involucrarse: “Vialidad Nacional estaba muy interesado que esta obra se ejecute habían conseguido presupuesto para hacerlo, tenemos mil frentes de batalla con las calles de Orán (…) no había ninguna empresa e iba a quedar afuera la ejecución de esta partida presupuestaria”.

“Es una obra onerosa, un presupuesto de casi 2200 millones de pesos y tenemos que estar ordenados financieramente, pero fue clave el apoyo del Gobierno de la provincia, del Ministerio de Infraestructura con la parte técnica de ejecución y es un trabajo en conjunto con Vialidad Nacional está trabajando en bacheo profundo” comentó el intendente sobre el presupuesto de obra.

Consultado sobre la liberación de pagos de Vialidad, dijo que son compromisos contractuales que se deben cumplir y que la obra va a generar un beneficio para el municipio, ya que se utilizará en nuevas obras de asfalto y de loteo social: “Con esto vamos a poder financiarlo”.

RN 34

“Continuaremos por la RN 34” expresó Lara Gros, ya que después de culminado el trabajo en la RN 50 se continuará por esta ruta tan reclamada por los salteños y quienes transitan por ella, pero al tratarse de una extensa vía de conectividad, el Municipio de Orán trabajará en esta oportunidad sobre el tramo Salvador Mazza-Pichanal que consideran más crítico.