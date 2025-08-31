Dramático rescate en la Ruta 51: Un joven volcó y quedó atrapado dentro de su auto

Un fuerte accidente se registró en la madrugada de este domingo, alrededor de las 6, en el kilómetro 6 de la Ruta Nacional 51. Un hombre de 26 años, oriundo de La Silleta, quedó atrapado dentro de su vehículo tras un vuelco y debió ser rescatado por los bomberos.

El conductor se desplazaba en una Peugeot Partner blanca que, por causas que se investigan, terminó volcando y apoyada sobre uno de sus laterales en plena calzada. El joven quedó atrapado en la puerta lateral trasera, lo que requirió un operativo de rescate urgente.

Personal de la División Guardia de Incendios y Otros Siniestros, junto a efectivos de Bomberos de Campo Quijano, Bomberos Sur y la unidad B3, trabajaron en el lugar para cortar el suministro eléctrico del rodado y liberar al conductor.

Una vez rescatada la víctima, fue asistida por personal sanitario y trasladada al nosocomio local para una evaluación más completa. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.