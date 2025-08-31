Crimen no resuelto: Detienen un nuevo sospechoso a casi dos años del homicidio de “Oreja” Martínez

La violencia en el norte de la provincia sigue generando conmoción. El homicidio de César Daniel “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023, sumó en las últimas horas un avance en la investigación con la detención de un sospechoso en Colonia Santa Rosa.

El hecho, que se produjo en un pasaje entre avenida Constituyente y Emilio Bustamante, se dio cuando un automóvil oscuro y dos motocicletas abrieron fuego contra Martínez, quien se encontraba en la puerta de su domicilio junto a su hija de 16 años. La menor resultó ilesa, pero el hombre recibió al menos 12 impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto. En el lugar se hallaron más de 20 vainas servidas.

Martínez, hermano del intendente electo de Aguas Blancas, cumplía prisión domiciliaria otorgada por el exjuez Claudio Parisi, pese a tener dos resoluciones de prisión preventiva vigentes: una por violencia de género y otra por venta de drogas.

El operativo que permitió la detención del sospechoso estuvo a cargo de la Unidad Especial GAP Orán y se concretó cuando el hombre regresó a su domicilio durante las fiestas patronales de Colonia Santa Rosa. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el detenido sería el conductor de una de las motocicletas utilizadas en el ataque y que luego fue abandonada tras colisionar con un automóvil. La aprehensión, que contó con apoyo de Infantería de la Policía, se produjo en medio de una fuerte resistencia por parte del entorno familiar.

El abogado de la víctima, Pablo Cardozo, calificó el hecho como “gravísimo” no solo por el parentesco de Martínez con el intendente electo, sino por lo que revela sobre el avance de la inseguridad en la región. “El peligro está llegando a niveles que antes parecían impensados”, declaró.

Las cámaras de seguridad de la zona y de comercios cercanos forman parte de la investigación que busca dar con el resto de los implicados en el crimen, considerado un homicidio calificado por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte.