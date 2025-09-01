Largas filas en la escuela Joaquín Castellanos: "No hay un límite, se va a inscribir a todos"

Desde anoche, decenas de padres se concentraron frente a la Escuela Técnica Joaquín Castellanos, ubicada en calle 20 de Febrero 131, para asegurar un banco para sus hijos.

“Estoy tratando de conseguir un asiento, estoy esperando a ver qué me dicen. Es la primera vez que lo hago”, contó un padre a La Mañana de CNN Salta.

Consultada sobre este tema, la vicedirectora del colegio, Claudia Casimiro, llevó tranquilidad a las familias y aclaró que no hay un límite de inscripciones. "Se trata de una preinscripción; se va a inscribir a todos”, enfatizó.

Para definir quiénes ingresan, contó que este año se implementará un examen de nivelación que se realizará en octubre, aproximadamente el segundo sábado del mes.

Por último, recordó que las inscripciones se extienden del 1 al 30 de septiembre, en dos turnos: de 8.30 a 11.30 por la mañana y de 14.30 a 17.30 por la tarde.