¿Seguirá subiendo? Afirman que la escalada del dólar es "puramente política, electoral"

A tan solo una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar volvió a registrar un incremento. En el Banco Nación se llegó a vender a $1.390 y cerró en $1.385, lo que representa una suba del 1,8% respecto del viernes. En tanto, el dólar mayorista trepó a $1.376.

En diálogo con Informate Salta, el economista Rolando Carrizo analizó la situación y atribuyó la escalada cambiaria a un contexto marcado por la incertidumbre política.

“Todo es un tema puramente político, es por una cuestión electoral. Los agentes económicos adaptan sus decisiones de acuerdo a lo que puede llegar a suceder. Siempre se plantea si se puede afianzar el programa económico o no, teniendo en cuenta el poder legislativo que pueda llegar a tener el gobierno nacional en el Congreso. A partir de ahí cae la demanda de pesos”.

Respecto a las opciones de inversión, Carrizo explicó que las estrategias dependen del perfil de cada actor del mercado: “Si querés hacer una especulación corta, hoy por hoy vas a acceder a una tasa de interés altísima".

"Todo va a depender de cada inversor y del riesgo que quiera asumir cada uno”. La tendencia del dólar se mantiene como una de las principales preocupaciones en el clima económico de campaña, con expectativas puestas en lo que suceda tras los comicios.