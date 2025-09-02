Rosario de la Frontera: Asumieron los nuevos Convencionales Municipales

Rosario de la Frontera: Asumieron los nuevos Convencionales MunicipalesInterior02/09/2025
Este lunes asumieron los Convencionales Municipales de Rosario de la Frontera quienes tienen la responsabilidad de actualizar la Carta Orgánica. El intendente Kuldeep Singh, quien resultó el convencional más votado en las últimas elecciones, fue elegido para ocupar la presidencia.
Desde la Municipalidad destacaron la importancia del proceso de reforma y señalaron que la modernización de la Carta Orgánica permitirá adecuar el marco legal a las necesidades de la comuna.
Se espera que el cuerpo delibere durante los próximos meses a fin de analizar, debatir y consensuar las modificaciones que se incorporarán a la normativa.
