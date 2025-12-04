El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, recibió el premio "Liderazgos Transformadores en América Latina" en el Congreso de la Nación, "fue un honor compartir este reconocimiento junto al gobernador de Salta" sostuvo el mandatario.

En diálogo con InformateSalta, Moreno destacó la importancia de ver reflejado el trabajo realizado por Vaqueros a lo largo de los años.

Siguiendo la misma línea explicó la influencia que tuvo el Polo Tecnólogico para la obtención del premio, puesto que fue presentado como "ejemplo de innovación y desarrollo" del municipio lo que le permitió obtener la distinción.