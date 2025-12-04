Alud en Campo Quijano: Una escuela albergue quedó aislada y el lodo ingresó a las aulas

En la Quebrada del Toro de Campo Quijano, un alud pasó raspando la escuela albergue del paraje Pascha y terminó tapando la puerta principal.

Las lluvias intensas llevaron a que este desprendimiento de barro y sedimentos que avanzó por los costados de la institución, ingresando parcialmente a algunas aulas.

Si bien no hubo heridos, personal de la escuela estuvo realizando tareas de limpieza por el agua y lodo que ingresaron. La puerta principal también quedó inutilizada por lo que debieron usar una salida alternativa para garantizar que se pueda circular por el edificio.

“El techo de la escuela se cae a pedazos, entra agua por todos lados”, comentaron algunos lugareños a La Llave del Portal, por lo que temen la continuidad de las lluvias y sus consecuencias, dejando a los vecinos en alerta.