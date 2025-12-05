Vaqueros: Nación depositará esta semana y el puente volverá a obra plena, aseguró Moreno

Interior05/12/2025
daniel moreno (2)

El intendente de Vaqueros y senador provincial por La Caldera, Daniel Moreno, explicó en Sin Vueltas, las razones del freno temporal en la construcción del nuevo puente y la circunvalación, una de las obras más importantes para el municipio y el departamento.

Aseguró que los trabajos no se detuvieron por completo, sino que avanzaron “a media máquina” debido a las condiciones climáticas y a demoras administrativas.

“Te puedo asegurar que esta semana le van a depositar a la empresa”, afirmó, al tiempo que aclaró que la firma a cargo no abandonó el proyecto. “La empresa no es que paró, estaba trabajando a media máquina. Pero no te olvides que llovía y las máquinas ahí adentro no pueden estar”, explicó.

daniel morenoLa obra del puente de Vaqueros se encuentra paralizada, "esperemos que esta semana haya una sorpresa"

Moreno agregó que las lluvias, sumadas a algunas demoras en los fondos nacionales, obligaron a ralentizar el ritmo de obra. “Pararon un poco por la lluvia, por el agua o por falta de fondo. Pero por las dos cosas pararon”, dijo. Sin embargo, garantizó que los trabajos se reactivarán de inmediato: “Calculo que esta semana ya arrancan de nuevo. La obra no se detiene, la obra va a seguir” aseveró.

Además, aclaró que los fondos no pasan por la Municipalidad ni por la Provincia. “Es importante decirlo: ese dinero no entra ni a la Municipalidad ni a la Provincia. La Nación deposita directamente a la empresa”.

 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día