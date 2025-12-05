Vaqueros: Nación depositará esta semana y el puente volverá a obra plena, aseguró Moreno

El intendente de Vaqueros y senador provincial por La Caldera, Daniel Moreno, explicó en Sin Vueltas, las razones del freno temporal en la construcción del nuevo puente y la circunvalación, una de las obras más importantes para el municipio y el departamento.

Aseguró que los trabajos no se detuvieron por completo, sino que avanzaron “a media máquina” debido a las condiciones climáticas y a demoras administrativas.

“Te puedo asegurar que esta semana le van a depositar a la empresa”, afirmó, al tiempo que aclaró que la firma a cargo no abandonó el proyecto. “La empresa no es que paró, estaba trabajando a media máquina. Pero no te olvides que llovía y las máquinas ahí adentro no pueden estar”, explicó.

Moreno agregó que las lluvias, sumadas a algunas demoras en los fondos nacionales, obligaron a ralentizar el ritmo de obra. “Pararon un poco por la lluvia, por el agua o por falta de fondo. Pero por las dos cosas pararon”, dijo. Sin embargo, garantizó que los trabajos se reactivarán de inmediato: “Calculo que esta semana ya arrancan de nuevo. La obra no se detiene, la obra va a seguir” aseveró.

Además, aclaró que los fondos no pasan por la Municipalidad ni por la Provincia. “Es importante decirlo: ese dinero no entra ni a la Municipalidad ni a la Provincia. La Nación deposita directamente a la empresa”.