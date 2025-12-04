ANSES de Orán ya tendría a su nuevo responsable de gerencia

Tras la elección de Emilia Orozco como Senadora nacional, Eliana Bruno renunció a su cargo como encargada de ANSES en Orán para asumir una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en su reemplazo.

Sin alguien que asuma la cabeza del ANSES en Orán, trascendió que quien ocuparía el cargo sería Ines Choque.

Choque es oriunda de Colonia Santa Rosa, y su designación en el cargo habría llegado desde Salta capital, informó Orán al Momento.

Luego de quedar sin gerencia formal luego de la salida de Bruno, operando sin autoridad designada, Choque tomaría este lugar.

Recordamos también que este no es el único movimiento que tuvo ANSES en el interior provincial, ya que se dio a conocer la remoción del jefe de ANSES de Metán quien había denunciado la solicitud de un aporte partidario que involucraría a Ahora Patria y La Libertad Avanza.