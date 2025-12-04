Ante la temporada de lluvias, ministros relevaron las obras en el norte

Los integrantes del Comité de Emergencia Climática llevaron a cabo un relevamiento de las obras en Santa Victoria Este, las cuales busca evitar inundaciones ante la temporada de lluvias.

El recorrido estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi y el de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras. También estuvieron referentes de la Secretaría de Recursos Hídricos y de distintas comunidades.

En esta ocasión se recorriendo los trabajo que se hicieron en distintos sectores considerados de riesgo, anillos de contención de Santa María, La Gracia y otros puntos críticos de la zona.

Una de las zonas visitadas fue la obra del badén de 50 metros sobre la ruta provincial 54, que lleva adelante Vialidad Provincial. Además, se recorrió parte del anillo de La Gracia, donde se realiza el alteo del mismo.

Por otro lado, también se visitó el meandro, aguas arriba del puente internacional de Misión La Paz - Pozo Hondo, que es una curva pronunciada que busca encauzar el curso del río. Estas tareas las lleva adelante el equipo de Recursos Hídricos.

En el lugar los ministros diagramaron distintas acciones que permitirán brindar una respuesta ante un eventual evento natural adverso en el norte provincial.