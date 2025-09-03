En un fallo histórico, un adolescente usará tobillera electrónica para evitar la estigmatización

La Justicia Penal Juvenil de Salta declaró inconstitucional e inconvencional el reglamento de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónica, que excluía a los adolescentes del uso de dispositivos de control electrónico.

La decisión se tomó para beneficiar a un adolescente en la protección de sus derechos como así también la reinserción. Se consideró desde la justicia que establecer una consigna policial en la puerta de la casa del joven puede resultar estigmatizante, por lo que se deben pensar mecanismos que permitan su desarrollo normal.

El actual Protocolo de Actuación UADME reglamentado en la resolución ministerial 287/18, reserva la colocación del dispositivo de monitoreo electrónico solo a personas adultas condenadas o procesadas. Dejando de lado la posibilidad de aplicarlo a menores de edad.



Este fallo refuerza la posibilidad que la medida se aplique a adolescentes y puedan cumplir con estándares internacionales de derechos humanos.

Desde las fuerzas de seguridad también alertaron que era inviable dejar una consigna permanente y también que resulta “lesivo para su proyecto de vida, al generar un impacto negativo y estigmatizante”.

Ahora, la jueza resaltó que el joven tendrá la posibilidad de resociabilizar, teniendo como premisa “priorizar una medida superadora y eficaz que permita al adolescente su desarrollo socioeducativo evitando la estigmatización con la presencia policial en su desarrollo cotidiano”.

Concluyó la jueza que “las personas menores de 18 años no deben ser tratadas de igual forma que las personas adultas, sino que deben gozar de los derechos especiales derivados de su condición de niños reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos”.