Ebrio y con exclusión de hogar, fue a la casa de su madre y rompió todo

En una audiencia flexible y multipropósito un hombre de 43 años fue condenado por hechos de violencia familiar sucedidos en una vivienda del barrio Finca Independencia.



A pesar de contar con medidas cautelares vigentes de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento, el acusado ingresó a la fuerza al domicilio de su familia, donde residen su hermana y otros familiares. Una vez adentro, el individuo, que se encontraba en estado de ebriedad, profirió insultos contra su madre y causó daños significativos en un ventanal. La víctima, que contaba con botón antipánico lo activó al momento, lo que permitió la intervención del personal policial que se hizo presente en el lugar y procedió a su detención inmediata.



Durante la audiencia las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Tras evaluar los hechos, el juez de Garantías interviniente lo condenó y unificó la pena con una anterior, por lo que deberá cumplir la pena única de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución efectiva. Los delitos que cometió son desobediencia judicial, violación de domicilio y daños. Como parte de la condena, se ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1 y se ordenó que reciba tratamiento por adicciones en el marco de programas de rehabilitación.



