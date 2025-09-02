Jóvenes salteños hacen historia en la Youth Assembly de AFS en Nueva York

Por primera vez, una delegación de diez jóvenes salteños, provenientes de la capital y del interior provincial, viajó a Estados Unidos para representar a la provincia en la Youth Assembly AFS, uno de los encuentros más importantes del mundo en materia de liderazgo juvenil y ciudadanía global. La experiencia, que se desarrolló en Filadelfia y Nueva York, fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en alianza con la organización internacional AFS y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El grupo de becados estuvo integrado por: Carla Zarbá, Pablo Sandoval Máxima Paesani, Ana Sol Sagárnaga, Marisol Juárez, Tomás Andrés Borigen, Candelaria Peano, Eugenia Zambrano, Sebastián Fernández y Nicolás Wassarab.

La participación de la comitiva local marcó un precedente ya que nunca antes un grupo de salteños había sido parte de este espacio que reunió a cientos de jóvenes de más de 80 países, bajo el lema “Desafiando la adversidad: Empoderando a los jóvenes ciudadanos globales para liderar”.

Una experiencia global para transformar realidades

Durante una intensa semana de trabajo, los jóvenes salteños participaron de distintas instancias académicas y de liderazgo. El itinerario incluyó tres jornadas en la Universidad de Pensilvania (Filadelfia), donde se desarrolló un hackathon internacional de proyectos de impacto social; y posteriormente cuatro días en Nueva York, que abarcaron la participación en el Congreso Internacional de la ONU y en diversas actividades en la Universidad de Nueva York (NYU).

Los aspectos más destacados incluyeron la celebración del Día Internacional de la Juventud el 8 de agosto, organizada por AFS, el Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la Misión Permanente de Malta ante la ONU. Allí, voces juveniles de todo el planeta debatieron sobre paz, inclusión, habilidades verdes, salud mental y liderazgo femenino en más de 30 paneles y sesiones.

La voz de los protagonistas

Entre los becados estuvo Tomás Borigen, administrador de empresas y emprendedor salteño de 29 años, quien compartió su visión sobre lo vivido:

“La organización AFS es increíble. Promueve no solo los intercambios culturales, sino valores que nos enseñan a entender y respetar otras culturas. Representar a Salta en este encuentro fue una responsabilidad enorme, porque uno no viaja solo para conocer lugares, sino para contribuir con proyectos que impacten en nuestras comunidades”.

El joven explicó que la preparación previa incluyó entrevistas en inglés, capacitaciones locales y talleres de liderazgo. “El proceso fue exigente, porque AFS busca que los seleccionados estén alineados con una visión comunitaria y solidaria, más allá de intereses personales”, sostuvo.

Borigen destacó también la diversidad de la delegación: “Éramos diez salteños con perfiles muy distintos: desde estudiantes de filosofía hasta especialistas en inteligencia artificial, pasando por artistas, emprendedores y líderes sociales. Esa pluralidad fue clave para complementarnos y mostrar la riqueza del talento salteño”.

En el hackathon de Filadelfia, los representantes de la provincia lograron obtener tres premios por sus proyectos y capacidad de trabajo en equipo.

“Fue inspirador ver cómo ideas nacidas de distintos rincones del mundo podían convertirse en soluciones reales a problemas globales”, agregó Borigen.

El encuentro dejó, además, una red de contactos internacionales que abre puertas a nuevos desafíos. Borigen relató que establecieron lazos con delegaciones de Arabia Saudita, con quienes ya trabajan para trasladar a Salta un programa de formación en liderazgo juvenil global.

“Queremos que esto no quede en un viaje aislado. Estamos proyectando junto al ministro de Economía la creación de una diplomatura de líderes globales en Salta, que permita a más jóvenes acceder a herramientas y experiencias de impacto social”, adelantó.

El respaldo del Gobierno de Salta

Hacia el cierre de la Asamblea, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, brindó un discurso en Nueva York en el que subrayó la relevancia del compromiso juvenil para los desafíos globales. “Invertir en estas becas es apostar al futuro: a jóvenes que, con visión y liderazgo, pueden transformar realidades en nuestra provincia y en el mundo”, señaló.

La participación de los diez jóvenes salteños en la Youth Assembly AFS no fue un hecho aislado, sino el inicio de un camino. La experiencia dejó logros tangibles como premios, contactos y proyectos en gestación, y también un mensaje potente: la juventud salteña tiene la capacidad de insertarse en espacios internacionales y convertirse en protagonista de los cambios que el mundo necesita.

“Esto recién comienza. Lo importante es que más chicos de Salta sepan que existen estas oportunidades y se animen a ser parte. La asamblea fue solo el inicio”, concluyó Borigen.