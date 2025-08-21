Salta estuvo presente en la Asamblea de Jóvenes AFS 2025 en Nueva York

Jóvenes de la provincia de Salta participaron de la Youth Assembly AFS en la Universidad de Nueva York, en un evento bajo el tema “Desafiando la adversidad: Empoderando a los jóvenes ciudadanos globales para liderar”.

En este evento que busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, participaron 10 salteños que contaron con el apoyo del Gobierno de Salta mediante el Ministerio de Economía, la organización AFS y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Cientos de jóvenes ciudadanos globales dinámicos de más de 80 países se reunieron en Nueva York, donde delegados de la Asamblea Juvenil de AFS disfrutaron participando en la Celebración del Día Internacional de la Juventud organizada por los Programas Interculturales de AFS, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la Misión Permanente de Malta ante la ONU.

Con debates impactantes, más de 30 paneles y sesiones, exploraron el futuro de la paz, las habilidades verdes, la salud mental y el liderazgo femenino.

El ministro de Economía y Servicios Público de Salta, Roberto Dib Ashur, brindó un discurso destacando la importancia de jóvenes comprometidos para el cambio global: “Venimos de lugares distintos, pero compartimos la misma esperanza: un mundo más justo, pacífico y sostenible”.

"El cambio no vendrá solo de quienes tienen poder, sino de jóvenes que sueñan en grande y actúan aún más grande (…) Ustedes no son los líderes del mañana. Son los líderes de hoy" finalizó el ministro.