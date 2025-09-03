Assaf, reelecto como presidente de la Cámara de Turismo de Salta

La Cámara de Turismo de la Provincia de Salta renovó este jueves su Comisión Directiva para el período 2025-2027 y designó por unanimidad a Facundo Assaf como presidente, quien continuará al frente de la institución por dos años más.

La elección se realizó en el marco de la Asamblea Ordinaria, con la participación activa de las instituciones miembro. Assaf estará acompañado en la Mesa Directiva por Lía Noemí Rivella (vicepresidente 1ª), Mariano García Caínzo (vicepresidente 2º), Mauricio Clark (secretario), Gustavo Di Mecola (prosecretario), Freddy Soria (tesorero) y Michele Safar (protesorera).

El nuevo equipo de conducción se completa con 12 vocales titulares, entre ellos representantes de distintos sectores turísticos, además del órgano de fiscalización integrado por María Elena Perdigón como titular y Federico Ochoa y Judith Cohen como suplentes.

Con esta renovación, la Cámara de Turismo destacó el compromiso con la participación democrática y el fortalecimiento institucional, de cara a los desafíos del sector en los próximos años.