Código Salta: "Con la incorporación de una aerolínea completamos todo el círculo"

En diálogo con InformateSalta el presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Salta, Federico Assaf, detalló las novedades del programada Código Salta que regresará en verano y promete ser un impulso al turismo. Código Salta es "el fruto de la coordinación del trabajo entre el sector público y el privado".

Es que a partir "del trabajo coordinado con el Ministerio de Turismo de Salta, logramos que el turista tenga mayor accesibilidad a los productos salteños. Estamos hablando de más de 70 agencias que puede encontrar el turista en diferentes puntos de la provincia".

Un punto a destacar es que la edición de verano contará con la participación de Fly Bondi, la low cost cuenta con frecuencias diarias a Buenos Aires y Córdoba desde Salta. "Lo que buscamos es darles herramientas a las empresas para que puedan trabajar mejor durante el verano, que sabemos que no es la temporada fuerte de Salta, pero estamos buscando que así lo sea".

La incorporación de la aerolínea busca "completar el círculo del turista en la Provincia".