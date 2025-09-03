Fernando de San Román presenta su primer libro literario “Las 7 puertas”

El próximo viernes 5 de septiembre a las 19:30 horas, el escritor Fernando de San Román presentará su primer libro literario titulado “Las 7 puertas”. La cita será en Fundación Salta (General Güemes 434) y la entrada será libre y gratuita.

En esta obra, De San Román reúne 15 cuentos seleccionados de un total de más de 50 escritos a lo largo de su vida. Historias que invitan a transitar por escenarios humanos diversos y extraordinarios, sin protocolos de tiempo ni espacio, donde las verdades y las mentiras se entrecruzan sembrando preguntas y reflexiones.

"La vida, m' hijo, es una pieza redonda con 7 puertas dentro de la cual estamos y elegir bien qué puerta abrir es el secreto de la felicidad", escribe el autor, introduciendo al lector a un universo de relatos cargados de imaginación, leyendas y vivencias humanas.

Oriundo de Santa Fe pero salteño por elección desde hace 59 años, Fernando de San Román es Ingeniero Industrial y empresario, aunque encontró en la escritura un camino de vocación y expresión desde los 35 años. Participó en diversos talleres literarios y hoy comparte con el público su primera publicación.

"Creo en la imaginación como tutora de la creación y como un camino de superación, asociando la creatividad que nos diferencia y nos hace humanos. Será un placer departir con ustedes", anticipa De San Román.

“La magia de la lectura permite que cada uno interprete o imagine lo que ve en las páginas. Así, un libro se transforma en mil, si leen mil personas. Estamos ante una expansión valiosísima de ideas e interpretaciones. Los invito a ser parte de esa expansión”, concluye.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar este nuevo hito cultural en Salta.

Datos del evento:

Viernes 5 de septiembre

19:30 hs

Fundación Salta – General Güemes 434

Entrada libre y gratuita